Двое американских солдат легко пострадали в ходе учений в Грузии

01.08.2025 19:00





Инцидент произошёл сегодня в Крцаниси, в Центре поддержки учений и военного образования. Во время учений двое военнослужащих пострадали в результате опрокидывания автомобиля.



В клинике «МедиКлаб» заявляют, что у американских военнослужащих, пострадавших во время учений, серьезных повреждений не отмечается.



Как сообщил медицинский директор «МедиКлаба» Давид Сергеенко Первому каналу Грузии, в результате проведённых обследований у пострадавших не выявлено серьёзных травм, однако было принято решение оставить их в клинике для наблюдения.



По словам Сергеенко, у военнослужащих диагностированы ушибы.





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