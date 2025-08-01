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Двое американских солдат легко пострадали в ходе учений в Грузии


01.08.2025   19:00


Инцидент произошёл сегодня в Крцаниси, в Центре поддержки учений и военного образования. Во время учений двое военнослужащих пострадали в результате опрокидывания автомобиля.

В клинике «МедиКлаб» заявляют, что у американских военнослужащих, пострадавших во время учений, серьезных повреждений не отмечается.

Как сообщил медицинский директор «МедиКлаба» Давид Сергеенко Первому каналу Грузии, в результате проведённых обследований у пострадавших не выявлено серьёзных травм, однако было принято решение оставить их в клинике для наблюдения.

По словам Сергеенко, у военнослужащих диагностированы ушибы.


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