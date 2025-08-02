В рамках учений Agile Spirit 2025 в Грузии прошли командно-штабные и полевые учения

02.08.2025 14:14





В рамках международных учений «Agile Spirit 2025», в Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия (JTEC) в Крцаниси прошли командно-штабные и полевые учения, сообщает Министерство обороны Грузии.



В симуляционных учениях была применена компьютерная система (JCATS). Полевой компонент учений прошел на полигоне Норио, в котором была задействована боевая техника Центра боевой подготовки Сил обороны Грузии(CTC), а также американские летательные аппараты и «Хаммеры».



В ходе полевого компонента учений впервые будет проведена валидация Центра боевой подготовки Сил обороны, говорится в информации Минобороны





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





