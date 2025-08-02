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В МВД состоялось заседание Межведомственного координационного совета по борьбе с оргпреступностью
02.08.2025 14:39
В Министерстве внутренних дел Грузии состоялось шестое заседание Межведомственного координационного совета по борьбе с организованной преступностью. Заседание провел заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
В ходе заседания члены Совета обсудили текущую ситуацию в борьбе с организованной преступностью в стране, а также меры, принимаемые государственными органами по борьбе с этой категорией преступлений, и достигнутые результаты.
Стороны поддержали документы, разработанные при активном участии рабочих групп Координационного совета, а именно Национальную стратегию по борьбе с организованной преступностью на 2025–2028 годы и План действий на 2025–2026 годы, которые в ближайшее время будут представлены на утверждение правительству Грузии.
В заседании Межведомственного координационного совета приняли участие: заместитель Генерального прокурора Грузии, заместитель министра финансов, первый заместитель министра образования, науки и молодежи, заместитель министра юстиции, а также руководители Министерства внутренних дел и других государственных ведомств.
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