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За наркопреступление задержан инспектор Службы инкассации
02.08.2025 14:42
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главной инспекции МВД арестовали троих человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
В ходе расследования установлено, что инспектор Службы инкассации и охраны-конвоирования Тбилисского отдела инкассации Управления полиции безопасности Д.К., 1982 года рождения, незаконно приобрел наркотические средства у гражданина Б.Дж., 1981 года рождения, которому, в свою очередь, указанные наркотические средства были незаконно переданы без цели получения материальной выгоды гражданином Д.К., 1966 года рождения.
В результате личного досмотра сотрудника полиции Д.К. было изъято наркотическое средство «бупренорфин», которое обвиняемый незаконно хранил. Кроме того, в результате обыска в домах задержанных изъяты наркотическое средство «марихуана» и один патрон к револьверу системы «Наган», которые обвиняемые незаконно хранили.
Расследование по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств, незаконной пересылки наркотических средств без цели получения материальной выгоды, а также незаконного приобретения и хранения боеприпасов ведётся по статьям 260, часть 2, и 236 Уголовного кодекса.
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