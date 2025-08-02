За наркопреступление задержан инспектор Службы инкассации

02.08.2025 14:42





В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главной инспекции МВД арестовали троих человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.



Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



В ходе расследования установлено, что инспектор Службы инкассации и охраны-конвоирования Тбилисского отдела инкассации Управления полиции безопасности Д.К., 1982 года рождения, незаконно приобрел наркотические средства у гражданина Б.Дж., 1981 года рождения, которому, в свою очередь, указанные наркотические средства были незаконно переданы без цели получения материальной выгоды гражданином Д.К., 1966 года рождения.



В результате личного досмотра сотрудника полиции Д.К. было изъято наркотическое средство «бупренорфин», которое обвиняемый незаконно хранил. Кроме того, в результате обыска в домах задержанных изъяты наркотическое средство «марихуана» и один патрон к револьверу системы «Наган», которые обвиняемые незаконно хранили.



Расследование по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств, незаконной пересылки наркотических средств без цели получения материальной выгоды, а также незаконного приобретения и хранения боеприпасов ведётся по статьям 260, часть 2, и 236 Уголовного кодекса.





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