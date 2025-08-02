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Призывники приняли военную присягу в Горийской крепости


02.08.2025   17:44


Призывники, призванные на военную службу на восьмимесячный срок, приняли военную присягу в исторической крепости города Гори.

После принятия присяги новобранцы принесли клятву. На праздничной церемонии присутствовали представители командования Вооружённых сил и местных органов власти.

Командир 1-й пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе поздравил новобранцев с успешным завершением курса начальной боевой подготовки. Новобранцев также благословил капеллан Тадеоз.

На мероприятии присутствовали члены семей и родственники новобранцев. После завершения торжественной церемонии один из рядовых сделал предложение своей возлюбленной.

Рекруты прошли двухмесячный курс базовой боевой подготовки (BCT) на базе 1-й пехотной бригады в Гори по обновлённой программе. В рамках новой системы призыва военнослужащие, призванные на военную службу, будут пользоваться обязательным улучшенным социальным пакетом и выходными. Солдаты, призванные на обязательную военную службу, будут служить в 1-й Горийской пехотной бригаде.


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