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Призывники приняли военную присягу в Горийской крепости
02.08.2025 17:44
Призывники, призванные на военную службу на восьмимесячный срок, приняли военную присягу в исторической крепости города Гори.
После принятия присяги новобранцы принесли клятву. На праздничной церемонии присутствовали представители командования Вооружённых сил и местных органов власти.
Командир 1-й пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе поздравил новобранцев с успешным завершением курса начальной боевой подготовки. Новобранцев также благословил капеллан Тадеоз.
На мероприятии присутствовали члены семей и родственники новобранцев. После завершения торжественной церемонии один из рядовых сделал предложение своей возлюбленной.
Рекруты прошли двухмесячный курс базовой боевой подготовки (BCT) на базе 1-й пехотной бригады в Гори по обновлённой программе. В рамках новой системы призыва военнослужащие, призванные на военную службу, будут пользоваться обязательным улучшенным социальным пакетом и выходными. Солдаты, призванные на обязательную военную службу, будут служить в 1-й Горийской пехотной бригаде.
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