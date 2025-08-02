Призывники приняли военную присягу в Горийской крепости

02.08.2025 17:44





Призывники, призванные на военную службу на восьмимесячный срок, приняли военную присягу в исторической крепости города Гори.



После принятия присяги новобранцы принесли клятву. На праздничной церемонии присутствовали представители командования Вооружённых сил и местных органов власти.



Командир 1-й пехотной бригады полковник Заза Шаламберидзе поздравил новобранцев с успешным завершением курса начальной боевой подготовки. Новобранцев также благословил капеллан Тадеоз.



На мероприятии присутствовали члены семей и родственники новобранцев. После завершения торжественной церемонии один из рядовых сделал предложение своей возлюбленной.



Рекруты прошли двухмесячный курс базовой боевой подготовки (BCT) на базе 1-й пехотной бригады в Гори по обновлённой программе. В рамках новой системы призыва военнослужащие, призванные на военную службу, будут пользоваться обязательным улучшенным социальным пакетом и выходными. Солдаты, призванные на обязательную военную службу, будут служить в 1-й Горийской пехотной бригаде.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





