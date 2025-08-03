В доме вернувшегося с войны в Украине грузинского бойца провели обыск

03.08.2025 14:02





TV Pirveli сообщает об обыске в доме вернувшегося с войны в Украине Левана Мазмишвили.



Отец бойца, Мириан Мазмишвили, заявил, что сотрудники правоохранительных органов проникли в их дом поздно ночью — около 02:30 часов — через окно в поисках оружия. Сообщается, что они повредили мебель и вещи.



Сотрудники органов унесли одно охотничье ружье, которое было официально оформлено на Мазмишвили. Отец добровольца не знает, был ли ордер на обыск.



«Если это связано с тем, что мой сын был в Украине — да, конечно, понимаю все, но не террористом же был. А раз он вернулся живым, значит — террорист?!



Мой сын воевал в Украине, и здесь в 2008-м, и в Сухуми. И я воевал, я — ветеран войны, чем мы провинились — столько времени мы служили родине!», — заявил Мириан Мазмишвили.





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