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В доме вернувшегося с войны в Украине грузинского бойца провели обыск


03.08.2025   14:02


TV Pirveli сообщает об обыске в доме вернувшегося с войны в Украине Левана Мазмишвили.

Отец бойца, Мириан Мазмишвили, заявил, что сотрудники правоохранительных органов проникли в их дом поздно ночью — около 02:30 часов — через окно в поисках оружия. Сообщается, что они повредили мебель и вещи.

Сотрудники органов унесли одно охотничье ружье, которое было официально оформлено на Мазмишвили. Отец добровольца не знает, был ли ордер на обыск.

«Если это связано с тем, что мой сын был в Украине — да, конечно, понимаю все, но не террористом же был. А раз он вернулся живым, значит — террорист?!

Мой сын воевал в Украине, и здесь в 2008-м, и в Сухуми. И я воевал, я — ветеран войны, чем мы провинились — столько времени мы служили родине!», — заявил Мириан Мазмишвили.


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