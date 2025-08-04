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TV Pirveli: Минобороны Грузии теперь в разглашении секретной информации
04.08.2025 10:39
Исследователи, занимающиеся вопросами коррупции, призывают Службу государственной безопасности (СГБ) обратить внимание на деятельность министерства.
По их словам, документы, опубликованные на сайте агентства государственных закупок, содержат признаки уголовного преступления.
С одной стороны, Министерство обороны публикует сведения о закупке секретных противотанковых систем, а с другой — засекречивает документы о приобретении аппарата МРТ (магнитно-резонансной томографии).
Исследователи утверждают, что гриф "секретно" был наложен на тендер по покупке МРТ, чтобы скрыть коррупционную схему — сумма, выделенная на закупку, значительно превышала реальную стоимость.
В то же время, информация о том, сколько и по какой цене были закуплены у США противотанковые системы JAVELIN, была доступна для всех, включая враждебно настроенные государства.
Эксперты в области обороны объясняют это просто: по их мнению, власти «Грузинской мечты» играют в российскую игру.
Бывшие сотрудники Минобороны заявляют, что в связи с этим преступлением против высокопоставленных чиновников министерства СГБ должна была немедленно начать уголовное преследование.
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