TV Pirveli: Минобороны Грузии теперь в разглашении секретной информации

04.08.2025 10:39





Исследователи, занимающиеся вопросами коррупции, призывают Службу государственной безопасности (СГБ) обратить внимание на деятельность министерства.



По их словам, документы, опубликованные на сайте агентства государственных закупок, содержат признаки уголовного преступления.



С одной стороны, Министерство обороны публикует сведения о закупке секретных противотанковых систем, а с другой — засекречивает документы о приобретении аппарата МРТ (магнитно-резонансной томографии).



Исследователи утверждают, что гриф "секретно" был наложен на тендер по покупке МРТ, чтобы скрыть коррупционную схему — сумма, выделенная на закупку, значительно превышала реальную стоимость.



В то же время, информация о том, сколько и по какой цене были закуплены у США противотанковые системы JAVELIN, была доступна для всех, включая враждебно настроенные государства.



Эксперты в области обороны объясняют это просто: по их мнению, власти «Грузинской мечты» играют в российскую игру.



Бывшие сотрудники Минобороны заявляют, что в связи с этим преступлением против высокопоставленных чиновников министерства СГБ должна была немедленно начать уголовное преследование.





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