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Полиция арестовала в Аджарии трех иностранных граждан по обвинению в наркопреступлении


04.08.2025   11:56


В Аджарии полиция задержала троих граждан иностранного государства по обвинению в наркопреступлении. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

По информации ведомства, сотрудники департамента полиции Аджарии МВД Грузии в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий задержали граждан Турецкой Республики: А.Т., 1997 года рождения, Э.Ч., 2003 года рождения, и Д.И., 2000 года рождения — по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере.

«Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненно. В результате проведённых следственных действий, в том числе личного обыска обвиняемых, были изъяты в качестве вещественных доказательств особо крупная партия наркотического вещества — кокаина, а также психотропное вещество «прегабалин». Также были изъяты электронные весы. Следствие ведётся по статьям 260 и 261 Уголовного кодекса Грузии», — говорится в сообщении МВД.


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