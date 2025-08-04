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В рамках многонациональных учений Agile Spirit 2025 в Вазиани прошёл спортивный забег


04.08.2025   14:05


Военнослужащие из разных стран, участвующих в международных учениях Agile Spirit 2025, приняли участие в 7-километровом забеге, который прошёл на территории 4-й пехотной бригады в Вазиани.

Цель спортивного соревнования — продвижение здорового образа жизни среди военных участников учений.

Грузия принимает учения Agile Spirit уже в 12-й раз. В 2025 году они проводятся как на территории Грузии, так и в Турецкой Республике.


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