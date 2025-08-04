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В рамках учений Agile Spirit 2025 прошли полевые медицинские учения


04.08.2025   18:21


В рамках многонациональных учений Agile Spirit 2025 медицинский взвод 2-й пехотной бригады провёл полевые медицинские учения на военном полигоне Вазиани. Согласно симулированному сценарию, военные медики выполнили задачи по эвакуации пострадавших с поля боя и оказанию первичной медицинской помощи.

По информации Министерства обороны, цель учений заключалась в совершенствовании возможностей полевого госпиталя типа ROLE-2F медицинского взвода 2-й пехотной бригады и развитии медицинских способностей.

Согласно сценарию, медики 2-й пехотной бригады осуществили эвакуацию раненых в безопасную зону с использованием бронированной медицинской машины «Дидгори-Медевак» и военного медицинского внедорожного автомобиля скорой помощи.

В учениях были задействованы воздушные эвакуационные средства: вертолёт типа UH-1H «Ирокез», находящийся на вооружении Сил обороны Грузии, и вертолёт «Пума» AS332 от Турецкой Республики.

В рамках учений также был развёрнут полевой госпиталь типа ROLE-2F, где медики медицинского взвода 2-й пехотной бригады выполнили задачи по приёму раненых военнослужащих, оказанию квалифицированной первичной медицинской помощи и стабилизации состояния.


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