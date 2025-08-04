|
|
|
В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей из России через приложение
04.08.2025 19:03
Полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение. Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".
Правоохранители предупредили население страны, что в Молдове появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через приложение Taito, работающее на платформе Telegram.
Генеральный инспекторат полиции призвал граждан не заходить в это приложение и не оставлять свои личные данные.
"Людям обещают десятки тысяч леев ежемесячно за участие в противоправных действиях, но впоследствии они не получают деньги. Не заходите в это приложение и не передавайте свои персональные данные", – призвали в полиции.
Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы.
Санду ожидает кампаний по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованных из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботажа голосования в диаспоре.
А советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру предупредил, что Россия в своих попытках вмешаться в парламентские выборы в стране активизирует усилия по влиянию на молдовских избирателей, проживающих по всей Европе.
Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна