Изъято 8500 пачек безакцизных сигарет, трое арестованы

05.08.2025 11:53





По данным Следственной службы Министерства финансов, по факту хранения, перевозки и реализации безакцизных сигарет в крупном размере были арестованы 3 человека.



«Следственная служба провела оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в Тбилиси, Озургети и регионе Самегрело для раскрытия преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято 8500 пачек безакцизных сигарет различных номиналов, предназначенных для реализации, общая рыночная стоимость которых превышает 39 000 лари», — говорится в сообщении Следственной службы.



Расследование ведётся по статье 200 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.





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