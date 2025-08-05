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Изъято 8500 пачек безакцизных сигарет, трое арестованы


05.08.2025   11:53


По данным Следственной службы Министерства финансов, по факту хранения, перевозки и реализации безакцизных сигарет в крупном размере были арестованы 3 человека.

«Следственная служба провела оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в Тбилиси, Озургети и регионе Самегрело для раскрытия преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято 8500 пачек безакцизных сигарет различных номиналов, предназначенных для реализации, общая рыночная стоимость которых превышает 39 000 лари», — говорится в сообщении Следственной службы.

Расследование ведётся по статье 200 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.


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