Состоялись заключительные полевые учения с боевыми стрельбами в рамках учений Agile Spirit 2025

05.08.2025 19:50





В рамках многонациональных учений Agile Spirit 2025 на 11-м полигоне Вазиани прошли заключительные полевые учения многонационального подразделения уровня роты с боевыми стрельбами. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



По информации ведомства, на комбинированных учениях присутствовали министр обороны Ираклий Чиковани, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Георгий Матиашвили, а также начальник Объединённого штаба Национальной гвардии штата Джорджия США, бригадный генерал Крис Маршалл.



«Также на полигоне Вазиани находились заместители министра обороны и командующего Силами обороны, военные атташе, аккредитованные в Грузии, представители Офиса связи НАТО, Основной группы Существенного пакета НАТО–Грузия (SNGP), отдела оборонного сотрудничества посольства США (ODC) и Миссии наблюдателей Европейского Союза (EUMM).



Учения Agile Spirit проводятся в Грузии в двенадцатый раз. Их цель — повышение уровня боевой готовности вооружённых сил стран-участниц, усиление совместимости и оперативных возможностей. Международные учения совместно координируются командующим Западным командованием Сил обороны Грузии, бригадным генералом Кобой Григолия, и представителем Национальной гвардии штата Джорджия США, полковником Уильямом Коксом», — говорится в информации министерства обороны Грузии.







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