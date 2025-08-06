Министр внутренних дел посетил структурные подразделения МВД

06.08.2025 16:38





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе посетил структурные подразделения Пограничной полиции и Департамента охраны стратегических трубопроводов.



Как сообщает МВД, министр осмотрел инфраструктуру, служебные помещения, автопарк подразделения и спецтехнику Главного управления оперативного реагирования.



Гека Геладзе вместе с начальником Пограничной полиции Давидом Тамазашвили также присутствовал на показательных тактических учениях и посетил кинологический отдел на базе.



«Министр заслушал исчерпывающую информацию от руководства Главного управления быстрого реагирования о ключевых направлениях деятельности подразделений и поблагодарил представителей Пограничной полиции за эффективную работу. Также Гека Геладзе побывал в Департаменте охраны стратегических трубопроводов, где на месте ознакомился со спецификой работы подразделения. В ходе встречи с сотрудниками он акцентировал внимание на приоритетных направлениях ведомства и запланированных инфраструктурных проектах. Кроме того, министр внутренних дел также посетил кинологическую службу Экспертно-криминалистического департамента, где обсудил значимость этого подразделения и перспективы укрепления его возможностей в будущем», – говорится в сообщении МВД.





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