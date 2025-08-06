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Многонациональные учения «Agile Spirit 2025» завершились
06.08.2025 16:53
Завершились многонациональные международные учения «Agile Spirit 2025». Об этом сообщило министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, официальная церемония закрытия состоялась в Вазиани, на строевом плацу Центра боевой подготовки (CTC).
«Военнослужащим из разных стран, участвовавшим в учениях, обратились с речью заместитель командующего Силами обороны Грузии, генерал-майор Ираклий Чичинадзе, и начальник Объединённого штаба Национальной гвардии штата Джорджия (США), бригадный генерал Крис Маршалл. Ораторы поздравили участников с успешным завершением учений и подчеркнули важность многонациональных тренировок. В церемонии закрытия приняли участие представители Сил обороны Грузии и посольства США.
После речей состоялась церемония награждения военнослужащих. Также была представлена техника, задействованная в учениях.
Международные многонациональные учения Agile Spirit 2025 прошли в Грузии в двенадцатый раз. Совместное руководство учениями осуществляли Западное командование Сил обороны Грузии и Национальная гвардия штата Джорджия (США). В учениях участвовали военнослужащие из Грузии, США, Турции, а также представителей восьми других стран. Кроме того, были задействованы два многонациональных подразделения. За ходом учений наблюдали представители двух государств.
Цель Agile Spirit 2025 — повышение уровня готовности сил обороны стран-участниц, усиление совместимости и оперативных возможностей», — говорится в сообщении министерства обороны.
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