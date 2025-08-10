Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Турции

МВД Грузии сообщает, что сотрудниками главного управления полиции Тбилиси в районе Ваке-Сабуртало в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Турции В. Э. (1993 г.р.).



Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.



Правоохранители изъяли особо крупное количество — до 200 граммов наркотического средства «Мефедрон» в качестве вещественного доказательства во время личного досмотра задержанного в окрестностях парка Мтацминда.



«Расследование ведется в соответствии с подпунктом А пункта 3 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии», — сказано в информации ведомства.





