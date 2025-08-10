Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Турции


10.08.2025   12:30


МВД Грузии сообщает, что сотрудниками главного управления полиции Тбилиси в районе Ваке-Сабуртало в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Турции В. Э. (1993 г.р.).

Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Правоохранители изъяли особо крупное количество — до 200 граммов наркотического средства «Мефедрон» в качестве вещественного доказательства во время личного досмотра задержанного в окрестностях парка Мтацминда.

«Расследование ведется в соответствии с подпунктом А пункта 3 статьи 260 Уголовного кодекса Грузии», — сказано в информации ведомства.


