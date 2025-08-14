Суд оставил поэта Звиада Ратиани под стражей

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения и избрании залога поэту Звиаду Ратиани. Судья Лела Каличенко оставила его под стражей.



Согласно позиции прокурора, оснований для освобождения Ратиани нет, адвокаты же заявляли об отсутствии риска совершения им нового преступления, однако судья разделила позицию прокурора. Адвокаты Ратиани из «Центра социальной справедливости», считают, что заключение Звиада Ратиани является ярким примером «использования наказания в качестве меры пресечения». Сторона защиты утверждает, что «использование залога полностью гарантировало бы предотвращение совершения подсудимым противоправного деяния». Сам Звиад Ратиани заявил:



«Я согласен с адвокатами. Не думаю, что есть необходимость подробно объяснять, что я сделал и почему, и я приберегу то, что должен сказать, для более подробного заключительного слова… Это был самый безболезненный символический акт, который должен принять каждый полицейский, замешанный в этой несправедливости и предательстве страны. Начиная с Бидзины Иванишвили, это была пощёчина всем», — сказал Ратиани.



Между тем, адвокат Кети Чутлашвили подчеркнула, что Звиад Ратиани «неоднократно подвергался насилию со стороны сотрудников полиции».



«Это дело даже не расследовано», — заявила она.



Звиад Ратиани был задержан 23 июня на проевропейском митинге в Тбилиси, у здания парламента. По словам одного из полицейских, Звиад «подошёл к сотруднику правоохранительных органов и дал ему пощёчину».



Прокуратура подчеркивает – Ратиани «ударил начальника патрульно-постовой службы Дидубе-Чугурети Теймураза Мешвелашвили».



Звиаду Ратиани предъявлено обвинение в нанесении пощечины сотруднику полиции по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.





