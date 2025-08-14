В Восточной Грузии 21-летний мужчина убил односельчанина во время застолья

Полиция задержала 21-летнего гражданина Грузии, ранее судимого, по обвинению в умышленном убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Инцидент произошел 13 августа в селе Иормуганло Сагареджойского муниципалитета, где компактно проживают этнические азербайджанцы. По данным следствия, во время конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь 26-летнему мужчине, который скончался по пути в больницу.



Нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан полицией. Орудие преступления – нож – изъяли в качестве вещественного доказательства.



По информации TV Pirveli, ссора между молодыми людьми возникла во время застолья по религиозному вопросу – из-за алкоголя, стоявшего на столе. Родственники убитого считают, что у обвиняемого были сообщники. По их словам, в больнице им сообщили, что ранения мужчине нанесли двумя разными ножами.



Следствие продолжается. Задержанному за умышленное убийство грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. В случае установления отягчающих обстоятельств обвинение может быть ужесточено.





