Суд признал невиновным обвиняемого в наркопреступлении Тедо Абрамова

Тбилисский городской суд признал невиновным Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлении, он освобожден из зала заседания.



Решение об этом приняла судья Тамар Мчедлишвили.



Напомним, Тедо Абрамов был задержан 7 декабря.



Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260, УК (приобретение, хранение и ношение наркотических средств в особо крупном размере).



Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.





