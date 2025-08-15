Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд признал невиновным обвиняемого в наркопреступлении Тедо Абрамова


15.08.2025   11:50


Тбилисский городской суд признал невиновным Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлении, он освобожден из зала заседания.

Решение об этом приняла судья Тамар Мчедлишвили.

Напомним, Тедо Абрамов был задержан 7 декабря.

Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260, УК (приобретение, хранение и ношение наркотических средств в особо крупном размере).

Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.


