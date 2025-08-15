|
Суд признал невиновным обвиняемого в наркопреступлении Тедо Абрамова
15.08.2025 11:50
Тбилисский городской суд признал невиновным Тедо Абрамова, обвиняемого в наркопреступлении, он освобожден из зала заседания.
Решение об этом приняла судья Тамар Мчедлишвили.
Напомним, Тедо Абрамов был задержан 7 декабря.
Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 260, УК (приобретение, хранение и ношение наркотических средств в особо крупном размере).
Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочно.
