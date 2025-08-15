В Квемо - Картли задержала иностранного гражданина за незаконное пересечение границы

Сотрудники следственного управления Департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии, в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, задержали гражданина Азербайджанской Республики по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии.



По информации МВД, преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



«Следствием установлено, что Ч.Г., 1998 года рождения, незаконно пересёк государственную границу Грузии, обойдя пограничный контроль. Правоохранители задержали обвиняемого на трассе Тбилиси–Марнеули в момент, когда он передвигался на автомобиле.



Расследование продолжается по статье 344 УК Грузии», — говорится в информации МВД.





