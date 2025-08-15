|
|
|
В Квемо - Картли задержала иностранного гражданина за незаконное пересечение границы
15.08.2025 11:51
Сотрудники следственного управления Департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии, в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, задержали гражданина Азербайджанской Республики по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
По информации МВД, преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
«Следствием установлено, что Ч.Г., 1998 года рождения, незаконно пересёк государственную границу Грузии, обойдя пограничный контроль. Правоохранители задержали обвиняемого на трассе Тбилиси–Марнеули в момент, когда он передвигался на автомобиле.
Расследование продолжается по статье 344 УК Грузии», — говорится в информации МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна