Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Квемо - Картли задержала иностранного гражданина за незаконное пересечение границы


15.08.2025   11:51


Сотрудники следственного управления Департамента полиции Квемо-Картли Министерства внутренних дел Грузии, в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, задержали гражданина Азербайджанской Республики по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

По информации МВД, преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

«Следствием установлено, что Ч.Г., 1998 года рождения, незаконно пересёк государственную границу Грузии, обойдя пограничный контроль. Правоохранители задержали обвиняемого на трассе Тбилиси–Марнеули в момент, когда он передвигался на автомобиле.

Расследование продолжается по статье 344 УК Грузии», — говорится в информации МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна