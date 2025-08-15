Суд признал виновным обвиняемого в подготовке взрыва Давида Хомерики и приговорил к 4 годам и 6 месяцам заключения

15.08.2025 17:27





Тбилисский городской суд признал виновным Давида Хомерики, задержанного по обвинению в подготовке взрыва в рамках текущих акций и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Решение огласила судья Нино Галусташвили.



Обвиняемый не признает вину.



«Я не признаю обвинение, которого не заслуживаю и не совершал! У прокуратуры нет никаких доказательств, но прокурор в каждом предложении повторяет выдуманный «коктейль Молотова», приводит лжесвидетелей, большинство из которых я не знаю в лицо, а те, кого знаю, участвовали в физическом и психологическом насилии в отношении меня», - заявил Давид Хомерики перед оглашением решения.



Для справки, Давид Хомерики был задержан 2 декабря 2024 года вместе со своим братом за перекрытие дороги, изначально в административном порядке. Однако, по данным прокуратуры, при задержании у него были обнаружены зажигательные устройства, подготовленные к применению.



Давиду Хомерики обвинение предъявлено по статье 18-229 Уголовного кодекса, которая подразумевает подготовку преступления. Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





