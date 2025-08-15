Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд признал виновным обвиняемого в подготовке взрыва Давида Хомерики и приговорил к 4 годам и 6 месяцам заключения


15.08.2025   17:27


Тбилисский городской суд признал виновным Давида Хомерики, задержанного по обвинению в подготовке взрыва в рамках текущих акций и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Решение огласила судья Нино Галусташвили.

Обвиняемый не признает вину.

«Я не признаю обвинение, которого не заслуживаю и не совершал! У прокуратуры нет никаких доказательств, но прокурор в каждом предложении повторяет выдуманный «коктейль Молотова», приводит лжесвидетелей, большинство из которых я не знаю в лицо, а те, кого знаю, участвовали в физическом и психологическом насилии в отношении меня», - заявил Давид Хомерики перед оглашением решения.

Для справки, Давид Хомерики был задержан 2 декабря 2024 года вместе со своим братом за перекрытие дороги, изначально в административном порядке. Однако, по данным прокуратуры, при задержании у него были обнаружены зажигательные устройства, подготовленные к применению.

Давиду Хомерики обвинение предъявлено по статье 18-229 Уголовного кодекса, которая подразумевает подготовку преступления. Данное деяние предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна