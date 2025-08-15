|
Грузинский активист приговорен к 4 с половиной годам заключения
15.08.2025 17:31
Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили признала активиста Давида Хомерики виновным в «подготовке взрыва во время протестов» и приговорила его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Хомерики не признал себя виновным. Перед оглашением решения он выступил с последним словом и заявил, что предъявленные ему обвинения абсурдны.
Напомним, 2 декабря 2024 года сотрудники правоохранительных органов изначально задержали Давида Хомерики вместе с его братом за перекрытие дороги в административном порядке. Однако, по утверждениям прокуратуры, при задержании у него были обнаружены зажигательные устройства, готовые к применению.
Давиту Хомерики было предъявлено обвинение по статье 229 Уголовного кодекса, которая предусматривает «подготовку к преступлению», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
