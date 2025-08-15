Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинский активист приговорен к 4 с половиной годам заключения


15.08.2025   17:31


Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили признала активиста Давида Хомерики виновным в «подготовке взрыва во время протестов» и приговорила его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Хомерики не признал себя виновным. Перед оглашением решения он выступил с последним словом и заявил, что предъявленные ему обвинения абсурдны.

Напомним, 2 декабря 2024 года сотрудники правоохранительных органов изначально задержали Давида Хомерики вместе с его братом за перекрытие дороги в административном порядке. Однако, по утверждениям прокуратуры, при задержании у него были обнаружены зажигательные устройства, готовые к применению.

Давиту Хомерики было предъявлено обвинение по статье 229 Уголовного кодекса, которая предусматривает «подготовку к преступлению», что наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.


