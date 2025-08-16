|
|
|
Полиция нашла плантации конопли на западе Грузии, трое задержаны
16.08.2025 12:56
Полиция обнаружила несколько плантаций конопли в райоах Зестафони и Чиатура на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Задержаны трое мужчин в возрасте от 44 до 60 лет, которые выращивали наркосодержащее растение у себя на приусадебных участках. Двое обвиняемых имеют судимости.
В результате обысков полиция изъяла 230 кустов каннабиса. Судя по оперативным кадрам, высота растений превышает 2 метра.
Расследование продолжается по статье о незаконном выращивании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере (части 1 и 3 статьи 256 УК Грузии). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна