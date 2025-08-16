Полиция нашла плантации конопли на западе Грузии, трое задержаны

Полиция обнаружила несколько плантаций конопли в райоах Зестафони и Чиатура на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Задержаны трое мужчин в возрасте от 44 до 60 лет, которые выращивали наркосодержащее растение у себя на приусадебных участках. Двое обвиняемых имеют судимости.



В результате обысков полиция изъяла 230 кустов каннабиса. Судя по оперативным кадрам, высота растений превышает 2 метра.



Расследование продолжается по статье о незаконном выращивании растения, содержащего наркотическое вещество, в особо крупном размере (части 1 и 3 статьи 256 УК Грузии). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.





