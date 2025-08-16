|
По факту получения взятки задержан представитель мэра муниципалитета Они
16.08.2025 20:07
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали по факту получения взятки представителя мэрии муниципалитета Они. Об этом объявлено на брифинге в Следственной службе Министерства финансов.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии при координации с окружными прокуратурами Шида Картли и Мцхета-Мтианети, в административной единице Шкмери по факту получения взятки задержан представитель мэра муниципалитета Они - З.Дж.
Следствием установлено, что обвиняемый, используя должностные полномочия, в целях получения личной материальной прибыли и благ, потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1800 лари за добычу полезного ископаемого, торфа на территории своей деятельности, когда был задержан.
Расследование ведется по 1-й части статьи 338 УК Грузии, что в качестве вида и меры наказания предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет», - говорится в информации.
