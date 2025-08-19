FT: Украина обещает США закупить американское оружие на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности

19.08.2025 03:19





Украина пообещала США закупить американское оружие на $100 млрд с финансовой помощью Европы с целью получить от США гарантии безопасности после заключения мирного соглашения с Россией, сообщает Financial Times.



По данным газеты, документ с соответствующим предложением Зеленский передал Трампу перед встречей в Белом доме.



Какое именно оружие Украина хочет закупить в рамках сделки, в документе не указано, но, по данным газеты, Киев четко заявил о своем желании купить не менее десяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты украинских городов и критически важной инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.



Также Киев предлагает заключить с Вашингтоном сделку на $50 млрд на производство беспилотников с украинскими компаниями. Какая часть сделки будет представлять собой закупки, а какая — инвестиции, при этом не уточняется.



Как пишет издание, предложение Украины апеллирует к желанию Трампа принести пользу американской промышленности.



В документе также подчеркивается, что Украина не согласится на территориальные уступки России, и наставает на том, что первым шагом к мирному соглашению должно стать прекращение огня.



Кроме того, Киев отвергает идею о заморозке части линии фронта в случае вывода украинских войск из частично оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей — такое предложение Путин сделал Трампу во время встречи на Аляске.



Помимо этого Киев наставивает на полной компенсации Россией ущерба, прочиненного Украине во время войны. Это может быть сделано за счет российских активов, замороженных в западных странах, говорится в документе.





