Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 30 иностранных граждан


19.08.2025   12:21


Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства осуществил выдворение 30 иностранных граждан из страны.

По информации МВД, в результате проведённых в последние дни комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Индии, Турции, Ирана, Туркменистана, Египта, Бангладеш, России, Беларуси, Ирака, Иордании и Литвы — всего 30 человек. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. В его компетенцию входит выявление иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна