Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 30 иностранных граждан

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства осуществил выдворение 30 иностранных граждан из страны.



По информации МВД, в результате проведённых в последние дни комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Индии, Турции, Ирана, Туркменистана, Египта, Бангладеш, России, Беларуси, Ирака, Иордании и Литвы — всего 30 человек. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. В его компетенцию входит выявление иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны.





