СГБ: Гражданин Грузии задержан оккупационными силами у села Квеши

19.08.2025 16:13





СГБ Грузии сообщает, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии у села Квеши Горийского муниципалитета.



«Информация об очередном факте незаконного задержания немедленно доводится до сведения сопредседателей и международных партнеров Женевских международных дискуссий.



Были задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии в кратчайшие сроки.



Оккупационные силы несут ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации», — говорится в информации.



Напомним, ранее де-факто МВД Цхинвали сообщило о задержании 33-летнего гражданина Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





