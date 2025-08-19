Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ: Гражданин Грузии задержан оккупационными силами у села Квеши


19.08.2025   16:13


СГБ Грузии сообщает, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии у села Квеши Горийского муниципалитета.

«Информация об очередном факте незаконного задержания немедленно доводится до сведения сопредседателей и международных партнеров Женевских международных дискуссий.

Были задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии в кратчайшие сроки.

Оккупационные силы несут ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации», — говорится в информации.

Напомним, ранее де-факто МВД Цхинвали сообщило о задержании 33-летнего гражданина Грузии.


