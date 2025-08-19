|
В тбилисском аэропорту задержали крупную партию золотых украшений
19.08.2025 19:11
Следственная служба Минфина Грузии совместно с таможенным департаментом выявила факт незаконного ввоза 141,89 грамма золотых ювелирных изделий с драгоценными камнями, которые гражданин страны попытался провести в обход контроля.
Таможенная стоимость изъятого составила 36 657 лари.
По данным ведомства, нарушение выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Расследование ведётся по 214-й статье, часть 2 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
