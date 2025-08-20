Инвестора каньона Балда признали виновным и во втором уголовном деле

Инвестора каньона Балда признали виновным и во втором уголовном деле, сообщает движение за сохранение каньона Балда.



"В Сенакском суде состоялся заключительный этап второго уголовного дела в отношении основателя "Каньона 350" и его сотрудников.



Суд рассматривал факт группового нападения инвестора на члена движения.



Директор компании Гиорги Мерквиладзе уже однажды был признан уголовным преступником из-за еще одного факта физического насилия над местным жителем.



Данный приговор также был оставлен в силе апелляционным судом.



Каньон Балда передан в аренду на 40 лет людям, которые физически и словесно нападают на местных жителей, и село живет в этом терроре уже 667 дней".



Вместе с Мерквиладзе суд признал виновными Гиорги Джанашия и Гуджу Гургенидзе по делу о групповом насилии над членом движения Тазо Рухаиа.



Активистка Саломе Симония сообщила «Publika», что Сенакский районный суд наложил на каждого штраф в размере 2000₾.



Инцидент произошел 2 ноября 2023 года. Расследование велось по п.«б» прима ч.1 ст. 126-й УК.



Любопытно то, что постоянных участников акций протеста в Тбилиси Торнике Тошхуа и Миндиа Шервашидзев по той же статье отправили на днях в тюрьму по жалобе провокатора "Грузинской мечты" Беки Гоциридзе.

Статья предусматривает наказание в качестве лишения свободы сроком до двух лет.



5 марта инвестор компании "Каньон 350" и директор Гиорги Мерквиладзе, был признан виновным Сенакским районным судом по уголовному делу.



За физическое насилие над участником движения «Балди» ему назначен штраф по той же статье ч. 1 ст. 126 УК.



Гиорги Мерквиладзе является братом главы секции интересов Грузии в РФ без опыта дипломатии, по сути бизнесмена Мамуки Мерквиладзе, который также является вице-президентом грузинской диаспоры в России. Оба — обладатели гражданства Грузии и РФ.





