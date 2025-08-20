|
Инвестора каньона Балда признали виновным и во втором уголовном деле
20.08.2025 12:03
Инвестора каньона Балда признали виновным и во втором уголовном деле, сообщает движение за сохранение каньона Балда.
"В Сенакском суде состоялся заключительный этап второго уголовного дела в отношении основателя "Каньона 350" и его сотрудников.
Суд рассматривал факт группового нападения инвестора на члена движения.
Директор компании Гиорги Мерквиладзе уже однажды был признан уголовным преступником из-за еще одного факта физического насилия над местным жителем.
Данный приговор также был оставлен в силе апелляционным судом.
Каньон Балда передан в аренду на 40 лет людям, которые физически и словесно нападают на местных жителей, и село живет в этом терроре уже 667 дней".
Вместе с Мерквиладзе суд признал виновными Гиорги Джанашия и Гуджу Гургенидзе по делу о групповом насилии над членом движения Тазо Рухаиа.
Активистка Саломе Симония сообщила «Publika», что Сенакский районный суд наложил на каждого штраф в размере 2000₾.
Инцидент произошел 2 ноября 2023 года. Расследование велось по п.«б» прима ч.1 ст. 126-й УК.
Любопытно то, что постоянных участников акций протеста в Тбилиси Торнике Тошхуа и Миндиа Шервашидзев по той же статье отправили на днях в тюрьму по жалобе провокатора "Грузинской мечты" Беки Гоциридзе.
Статья предусматривает наказание в качестве лишения свободы сроком до двух лет.
5 марта инвестор компании "Каньон 350" и директор Гиорги Мерквиладзе, был признан виновным Сенакским районным судом по уголовному делу.
За физическое насилие над участником движения «Балди» ему назначен штраф по той же статье ч. 1 ст. 126 УК.
Гиорги Мерквиладзе является братом главы секции интересов Грузии в РФ без опыта дипломатии, по сути бизнесмена Мамуки Мерквиладзе, который также является вице-президентом грузинской диаспоры в России. Оба — обладатели гражданства Грузии и РФ.
