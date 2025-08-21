Иностранец задержан за продажу фальшивых денег в особо крупном размере

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по факту обмена фальшивых денег в крупном размере.



«Следствием установлено, что обвиняемый в целях незаконного получения материальной выгоды обменял в Аджарском регионе 74 поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 7400 долларов США», — сообщили в Следственной службе.



В результате проведенных следственных действий фальшивые купюры были полностью изъяты.



Расследование ведется по части 2 статьи 212 УК Грузии, которая предусматривает в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от семи до десяти лет.





