Иностранец задержан за продажу фальшивых денег в особо крупном размере
21.08.2025 11:30
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по факту обмена фальшивых денег в крупном размере.
«Следствием установлено, что обвиняемый в целях незаконного получения материальной выгоды обменял в Аджарском регионе 74 поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 7400 долларов США», — сообщили в Следственной службе.
В результате проведенных следственных действий фальшивые купюры были полностью изъяты.
Расследование ведется по части 2 статьи 212 УК Грузии, которая предусматривает в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
