Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иностранец задержан за продажу фальшивых денег в особо крупном размере


21.08.2025   11:30


В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по факту обмена фальшивых денег в крупном размере.

«Следствием установлено, что обвиняемый в целях незаконного получения материальной выгоды обменял в Аджарском регионе 74 поддельные 100-долларовые купюры на общую сумму 7400 долларов США», — сообщили в Следственной службе.

В результате проведенных следственных действий фальшивые купюры были полностью изъяты.

Расследование ведется по части 2 статьи 212 УК Грузии, которая предусматривает в качестве вида и меры наказания лишение свободы на срок от семи до десяти лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна