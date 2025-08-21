В Восточной Грузии задержаны трое мужчин за похищение человека

21.08.2025 12:16





Трое молодых мужчин задержаны в Восточной Грузии по обвинению в насилии и похищении. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным ведомства, в одном из сел Марнеульского муниципалитета обвиняемые напали на 34-летнего знакомого, с которым у них произошел финансовый спор. Они силой усадили его в багажник автомобиля и повезли к реке. Но пострадавшему удалось открыть дверь и убежать.



Вскоре после этого похитителей задержали.



Расследование начато по фактам насилия и незаконного лишения свободы, совершенных группой лиц. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





