|
|
|
За последние два месяца по обвинению в наркореступлении задержаны 1417 человек
22.08.2025 12:30
Сотрудники МВД задержали по обвинению в реализации, подготовке к реализации, попытке реализации, содействии реализации наркотических средств, ввозе в Грузии наркотических средств в особо крупном размере, а также приобретении и хранении ещё 44 лица. Изъято большое количество различных видов наркотиков, среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы.
Как отметил сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, за последние два месяца по обвинению в наркопреступлениях задержаны 1417 человек.
«Сотрудники МВД на основании постановления судьи провели неоднократные скрытые следственные действия. Установлено, что задержанные наркореализаторы систематически, используя различные способы и средства, осуществляли сбыт наркотических средств гражданам.
Правоохранители на основании постановления судьи несколько раз проводили контрольные закупки наркотиков и вели скрытую аудио и видеозапись. В ходе обыска автомобилей задержанных, личного обыска и их жилых домов, а также в указанных ими местах полиция изъяла различные виды наркотических средств в особо крупном размере.
В результате следственных действий были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкая лента и электронные весы. А у одного из задержанных также изъято огнестрельное оружие»,- сообщил Дарахвелидзе.
По его данным, расследование ведется по статьям, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна