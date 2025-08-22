За последние два месяца по обвинению в наркореступлении задержаны 1417 человек

Сотрудники МВД задержали по обвинению в реализации, подготовке к реализации, попытке реализации, содействии реализации наркотических средств, ввозе в Грузии наркотических средств в особо крупном размере, а также приобретении и хранении ещё 44 лица. Изъято большое количество различных видов наркотиков, среди задержанных как граждане Грузии, так и иностранцы.



Как отметил сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, за последние два месяца по обвинению в наркопреступлениях задержаны 1417 человек.



«Сотрудники МВД на основании постановления судьи провели неоднократные скрытые следственные действия. Установлено, что задержанные наркореализаторы систематически, используя различные способы и средства, осуществляли сбыт наркотических средств гражданам.



Правоохранители на основании постановления судьи несколько раз проводили контрольные закупки наркотиков и вели скрытую аудио и видеозапись. В ходе обыска автомобилей задержанных, личного обыска и их жилых домов, а также в указанных ими местах полиция изъяла различные виды наркотических средств в особо крупном размере.



В результате следственных действий были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкая лента и электронные весы. А у одного из задержанных также изъято огнестрельное оружие»,- сообщил Дарахвелидзе.



По его данным, расследование ведется по статьям, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочно.





