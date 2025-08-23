В Батуми полиция задержала разыскиваемого по «красному» запросу Интерпола

23.08.2025 12:19





В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции по Аджарии МВД Грузии задержали гражданина Украины А.К., 1989 года рождения, разыскиваемого по «красному» циркуляру Интерпола, сообщает МВД Грузии.



По данным ведомства, задержанный разыскивался правоохранительными органами Германии и Польши за различные преступления, в том числе за руководство организованной преступной группой и незаконное перемещение мигрантов.



«Обвиняемый пересек границу Грузии до объявления его в международный розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали А.К. в Батуми.



В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции», — говорится в сообщении МВД.







