Национальная гвардия США начала носить оружие в Вашингтоне - DW
25.08.2025 11:05
Национальная гвардия США в Вашингтоне начала носить оружие. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«С позднего вечера 24 августа 2025 года военнослужащие Национальной гвардии начали носить табельное оружие», — говорится в заявлении объединённой оперативной группы.
В заявлении отмечается, что Национальная гвардия имеет право применять силу только в случае «крайней и непосредственной угрозы смерти или серьёзных телесных повреждений».
Напомним, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о размещении Национальной гвардии в Вашингтоне 11 августа.
