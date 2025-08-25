Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Национальная гвардия США начала носить оружие в Вашингтоне - DW


25.08.2025   11:05


Национальная гвардия США в Вашингтоне начала носить оружие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«С позднего вечера 24 августа 2025 года военнослужащие Национальной гвардии начали носить табельное оружие», — говорится в заявлении объединённой оперативной группы.

В заявлении отмечается, что Национальная гвардия имеет право применять силу только в случае «крайней и непосредственной угрозы смерти или серьёзных телесных повреждений».

Напомним, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о размещении Национальной гвардии в Вашингтоне 11 августа.


