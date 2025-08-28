Сотрудник погранполиции Грузии попался на контрабанде сигарет

Сотрудник пограничной полиции МВД Грузии попался на контрабанде сигарет – 50-летнего инспектора погрансектора из Аджарии задержали вместе с сообщником по обвинению в хранении и перевозке безакцизных табачных изделий группой лиц с использованием служебных полномочий.



Следствие установило, что двое мужчин в обход погранично-пропускному пункту «Сарпи» ввезли из Турции 1,2 тыс. пачек сигарет марки Zumerret. Контрабанду продавали в небольших магазинчиках недалеко от границы. Безакцизные сигареты изъяли в качестве вещдоков.



Расследование продолжается по части 2 статьи 200 и части 1 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.







