В Гурии по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки задержан 27-летний мужчина
31.08.2025 11:03
В регионе Гурия по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки задержан 27-летний мужчина.
В частности, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками департаментов полиции Имеретии и Гурии МВД Грузии по обвинению в изнасиловании задержан условно осужденный П. Ц. 1998 г. р.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
«Следствием было установлено, что в Гурии обвиняемый изнасиловал гражданку М. К. 2011 г. р., после чего скрылся с места преступления.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, П. Ц. был задержан в качестве обвиняемого»,- говорится в заявлении МВД.
Следствие ведется по части 4-й статьи 137-й Уголовного кодекса Грузии.
