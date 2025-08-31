В Гурии по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки задержан 27-летний мужчина

В регионе Гурия по обвинению в изнасиловании 14-летней девочки задержан 27-летний мужчина.



В частности, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками департаментов полиции Имеретии и Гурии МВД Грузии по обвинению в изнасиловании задержан условно осужденный П. Ц. 1998 г. р.



Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



«Следствием было установлено, что в Гурии обвиняемый изнасиловал гражданку М. К. 2011 г. р., после чего скрылся с места преступления.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, П. Ц. был задержан в качестве обвиняемого»,- говорится в заявлении МВД.



Следствие ведется по части 4-й статьи 137-й Уголовного кодекса Грузии.





