МВД и ЦИК подписали меморандум о сотрудничестве


02.09.2025   11:20


С целью обеспечения проведения выборов в органы местного управления, назначенных на 4 октября текущего года, в мирной и безопасной обстановке министр ВД Грузии Гела Геладзе и председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили подписали меморандум о сотрудничестве. Указанную информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.

По сводкам ведомства, меморандум предусматривает определение дополнительных форм и соответствующих правовых рамок для сотрудничества между сторонами в предвыборный период, а также организацию совместных тренингов и рабочих встреч при участии сотрудников МВД и ЦИК Грузии.

«В рамках сотрудничества, стороны, в соответствии с законодательством Грузии, осуществят обмен всей существующей в их распоряжении информации, а также, в рамках компетенции, будут проводит консультации друг с другом. Для обеспечения безопасности избирательного процесса, в последние годы меморандум о сотрудничестве между МВД и ЦИК Грузии заключается перед каждыми выборами», - указано в заявлении МВД Грузии.


