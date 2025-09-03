|
Задержан человек, передвигавшийся на акции протеста с оружием
03.09.2025 10:09
По информации Министерства ВД, у одного из задержанных на акции протеста на проспекте Руставели полицией изъято огнестрельное оружие.
По данным МВД, в результате следственных мероприятий правоохранители также изъяли в жилом доме задержанного различного типа огнестрельного оружие и боеприпасы.
«Сотрудники Департамента патрульной полиции и Службы государственной безопасности в результате совместно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали М.Л., 1963 года рождения, который вчера, 2 сентября, во время проходившей на проспекте Руставели акции перемещался среди ее участников с огнестрельным оружием.
При личном обыске у задержанного в качестве вещественного доказательства было изъято огнестрельное оружие.
Также в результате следственных действий правоохранители изъяли из дома задержанного различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы. Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», - говорится в информации.
