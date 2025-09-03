|
|
|
Полиция изъяла до трех килограммов метадона в ходе антинаркотического рейда
03.09.2025 11:05
До трех килограммов метадона изъято минувшей ночью во время антинаркотического рейда полиции в Тбилиси и Аджарии.
По сообщению МВД, задержаны гражданин Украины А. А., 1985 года рождения, а также ранее судимые граждане Грузии: Т. Н., 1992 года рождения, Г. Дз., 1991 года рождения, Б. М., 1981 года рождения.
Кроме метадона, обнаружены 32 упаковки различного вида наркотиков и 140 психотропных таблеток.
За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна