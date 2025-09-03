Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция изъяла до трех килограммов метадона в ходе антинаркотического рейда


03.09.2025   11:05


До трех килограммов метадона изъято минувшей ночью во время антинаркотического рейда полиции в Тбилиси и Аджарии.

По сообщению МВД, задержаны гражданин Украины А. А., 1985 года рождения, а также ранее судимые граждане Грузии: Т. Н., 1992 года рождения, Г. Дз., 1991 года рождения, Б. М., 1981 года рождения.

Кроме метадона, обнаружены 32 упаковки различного вида наркотиков и 140 психотропных таблеток.

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


