Полиция изъяла до трех килограммов метадона в ходе антинаркотического рейда

03.09.2025 11:05





До трех килограммов метадона изъято минувшей ночью во время антинаркотического рейда полиции в Тбилиси и Аджарии.



По сообщению МВД, задержаны гражданин Украины А. А., 1985 года рождения, а также ранее судимые граждане Грузии: Т. Н., 1992 года рождения, Г. Дз., 1991 года рождения, Б. М., 1981 года рождения.



Кроме метадона, обнаружены 32 упаковки различного вида наркотиков и 140 психотропных таблеток.



За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





