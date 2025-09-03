Мужчина задержан по обвинению в изготовлении и продаже поддельных документов

03.09.2025 13:43





МВД Грузии сообщает, что в Тбилиси задержали 25-летнего мужчину по обвинению в изготовлении и продаже поддельных документов.



По данным МВД, он работал в одном из офисов, предоставляющих канцелярские услуги, и с помощью специальной техники подделывал разные виды документов. Среди них — служебное удостоверение сотрудника спецназа МВД и пропуск на автомобиль мэрии Тбилиси.



Правоохранители провели контрольную закупку и приобрели у него фальшивые документы. При обыске его офиса и дома изъяли компьютеры, оборудование для печати, а также готовое поддельное водительское удостоверение и материалы для его изготовления.



Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Дело расследуется по статье 362 УК Грузии, изготовление и сбыт поддельных документов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





