Мужчина задержан по обвинению в изготовлении и продаже поддельных документов

03.09.2025   13:43


МВД Грузии сообщает, что в Тбилиси задержали 25-летнего мужчину по обвинению в изготовлении и продаже поддельных документов.

По данным МВД, он работал в одном из офисов, предоставляющих канцелярские услуги, и с помощью специальной техники подделывал разные виды документов. Среди них — служебное удостоверение сотрудника спецназа МВД и пропуск на автомобиль мэрии Тбилиси.

Правоохранители провели контрольную закупку и приобрели у него фальшивые документы. При обыске его офиса и дома изъяли компьютеры, оборудование для печати, а также готовое поддельное водительское удостоверение и материалы для его изготовления.

Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Дело расследуется по статье 362 УК Грузии, изготовление и сбыт поддельных документов.


