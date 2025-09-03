|
Четыре человека задержаны за незаконных переход границы Грузии
03.09.2025 14:19
Сотрудники Пограничной полиции МВД Грузии задержали четырёх иностранных граждан по факту незаконного пересечения государственной границы.
По данным ведомства, задержаны:
А.Н., 1979 г.р.
М.Н., 1993 г.р.
М.Е., 1989 г.р.
М.И., 2006 г.р.
Расследование установило, что А.Н. и М.Е. незаконно пересекли границу со стороны Армении в обход контрольно-пропускного пункта, а М.Н. и М.И. — со стороны Азербайджана также минуя КПП.
Дело расследуется по ч. 1 ст. 344 УК Грузии (незаконное пересечение государственной границы), что предусматривает до 5 лет лишения свободы.
