Четыре человека задержаны за незаконных переход границы Грузии

03.09.2025 14:19





Сотрудники Пограничной полиции МВД Грузии задержали четырёх иностранных граждан по факту незаконного пересечения государственной границы.



По данным ведомства, задержаны:



А.Н., 1979 г.р.

М.Н., 1993 г.р.

М.Е., 1989 г.р.

М.И., 2006 г.р.



Расследование установило, что А.Н. и М.Е. незаконно пересекли границу со стороны Армении в обход контрольно-пропускного пункта, а М.Н. и М.И. — со стороны Азербайджана также минуя КПП.



Дело расследуется по ч. 1 ст. 344 УК Грузии (незаконное пересечение государственной границы), что предусматривает до 5 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





