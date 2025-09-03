|
|
|
Посольство США: На встрече в Министерстве обороны обсуждалось военное партнерство США и Грузии
03.09.2025 18:37
Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл представил вице-премьеру и министру обороны Ираклию Чиковани прибывших военного атташе, полковника Джонатана Адамса и главу Офиса оборонного сотрудничества США, подполковника Эндрю Андервуда.
Об этом сообщает посольство США в Грузии.
На встрече обсуждалось военное партнерство между США и Грузией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна