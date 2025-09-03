Посольство США: На встрече в Министерстве обороны обсуждалось военное партнерство США и Грузии

03.09.2025 18:37





Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл представил вице-премьеру и министру обороны Ираклию Чиковани прибывших военного атташе, полковника Джонатана Адамса и главу Офиса оборонного сотрудничества США, подполковника Эндрю Андервуда.



Об этом сообщает посольство США в Грузии.



На встрече обсуждалось военное партнерство между США и Грузией.





