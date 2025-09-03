Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство США: На встрече в Министерстве обороны обсуждалось военное партнерство США и Грузии


03.09.2025   18:37


Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл представил вице-премьеру и министру обороны Ираклию Чиковани прибывших военного атташе, полковника Джонатана Адамса и главу Офиса оборонного сотрудничества США, подполковника Эндрю Андервуда.

Об этом сообщает посольство США в Грузии.

На встрече обсуждалось военное партнерство между США и Грузией.


