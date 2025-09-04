Два человека задержаны за наркопреступление и хранение оружия

По данным Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления криминальной полиции задержали двух человек – судимого Г.Ж., 1977 года рождения, и гражданина Республики Украина Д.З., 1997 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.



Статьи, за которые предусмотрена ответственность, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы.



«В результате обыска личных вещей, транспортных средств и жилых квартир обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов изъяты различные виды наркотических средств, в том числе метадон, героин и сушеная марихуана, в качестве вещественных доказательств.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий также изъято огнестрельное оружие и материалы, необходимые для упаковки наркотических средств», – говорится в сообщении ведомства. Расследование ведется по статьям 260 ч. 1, 260 ч. 3, 260 ч. 6 и 236 ч. 3 Уголовного кодекса.





