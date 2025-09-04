Прокуратура: В доме обвиняемого было изъято 22 единицы огнестрельного оружия

По факту противоправного приобретения и хранения огнестрельного оружия прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу. Указанную информацию распространяет само ведомство.



По данным прокуратуры, следствием, проведенным МВД Грузии, было установлено, что обвиняемый противоправно приобрел и хранил огнестрельное оружие. При обыске в жилом доме обвиняемого было изъято 22 единицы огнестрельного оружия разного типа и 810 патронов, назначены надлежащие экспертизы.



«Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого на проспекте Руставели 2 сентября 2025 года. Ему предъявлено обвинение по части 1-й стать 236-й Уголовного кодекса Грузии (противоправное приобретение или хранение охотничьего огнестрельного оружия).



В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения для обвиняемого – заключения под стражу», - говорится в заявлении прокуратуры.





