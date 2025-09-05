МВД задержало троих человек, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола

05.09.2025 10:59





Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД и Департамента полиции Аджарии в результате проведённых в разное время в Тбилиси и Батуми оперативных мероприятий и следственных действий задержали граждан Турецкой Республики, разыскиваемых по «красному циркуляру» Интерпола: Н.Г., 1978 года рождения, О.К., 1989 года рождения, и О.Т., 1998 года рождения.



По сообщению МВД, задержанный О.К. разыскивался правоохранительными органами Турции по обвинению в торговле наркотическими или психотропными веществами, а Н.Г. — по обвинению в незаконном лишении свободы с применением силы или путём обмана.



«Что касается О.Т., его разыскивали правоохранительные органы Турецкой Республики по обвинению в торговле или поставке наркотических либо психотропных веществ, причинении телесных повреждений, клевете и краже имущества.



Задержанные пересекли границу Грузии ещё до того, как в отношении них был объявлен международный розыск. В результате проведённых следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали О.К. в Тбилиси, а Н.Г. и О.Т. — в Батуми. В настоящее время в отношении задержанных ведутся предусмотренные законом предэкстрадиционные процедуры», — говорится в сообщении МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





