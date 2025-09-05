СГБ задержала заместителя госдарственного поверенного в муниципалитетах Душети, Тианети, Мцхета и Казбеги

Служба государственной безопасности Грузии задержала на факте получения взятки в особо крупном размере заместителя госдарственного поверенного в муниципалитетах Душети, Тианети, Мцхета и Казбеги - Г.К..



Об этом на брифинге сообщил директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.



«Дело касается получения взятки в особо крупном размере, в частности, требования и получения особо крупной суммы денег от иностранного гражданина в обмен на изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения.



В ходе расследования на данном этапе выявлено, что за перевод целевого назначения двух земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 гектара, расположенных в селе Галавани Мцхетского муниципалитета, в частности, с сельскохозяйственного на несельскохозяйственный статус, Г.К. потребовал от иностранного гражданина взятку в размере 20 долларов США за 1 кв. метр, в общей сложности 400 000 долларов США, откуда заранее он должен был получить 100 000 долларов США. По словам Г.К., он лично был бы гарантом, что целевое назначение обоих земельных участков будет изменено.



5 сентября 2025 года, по требованию Г.К. данный иностранный гражданин передал ему часть указанной суммы - 80 000 долларов США.



Также важно, что в рамках расследования, на основании постановления суда были проведены скрытые следственные действия, в результате которых получены аудио /видеодоказательства совершения данного преступного действия», - заявил Гагнидзе.



Следствие ведется по пункту «д» части 3 статьи 338 УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.





