Кобахидзе призвоил новому шефу СГБ Мдинарадзе звание лейтенанта госбезопасности
05.09.2025 21:23
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе присвоил звание лейтенанта госбезопасности новоназначенному главе СГБ Мамуке Мдинарадзе. Соответствующий приказ был подписан 3 сентября, то есть сразу после того, как парламент утвердил Мдинарадзе на пост.
«Главе Службы государственной безопасности Грузии, лейтенанту полиции Мамуке Мдинарадзе присвоить соответствующее среднее специальное звание «лейтенант государственной безопасности»», — говорится в документе.
47-летний Мамука Мдинарадзе сменил на должности главы СГБ Анри Оханашвили, который пришел работать в силовые структуры без соответствующего опыта и продержался на посту всего четыре месяца.
Мдинарадзе до прихода в политику занимался адвокатской деятельностью, несколько лет работал следователем — в налоговой и МВД. Его деятельность также не была связана со спецслужбами.
Будучи лидером парламентского большинства и исполнительным секретарем «Грузинской мечты» Мдинарадзе считался одним из основных спикеров партии власти. Он проявил себя как сторонник теорий заговора о «партии глобальной войны» и Deep State.
