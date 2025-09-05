30 человек задержаны в Грузии по итогам рейда против «воровского мира»

30 человек были задержаны в масштабах Грузии в рамках спецоперации против «воровского мира». Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель МВД Грузии Торнике Марсагишвили.



Следствие установило, что обвиняемые контактировали с «ворами в законе» за рубежом и выполняли их указания. Они устраивали «воровские разборки» и разрешали финансовые споры с подключением криминальных авторитетов. Одну из спорящих сторон в конце концов обязывали платить деньги как своему оппоненту, так и посредникам. Если выплаты запаздывали, гражданам угрожали убийством.



По итогам обысков домов обвиняемых полиция изъяла в качестве доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом, а также с «ворами в законе» за рубежом, огнестрельное оружие и наличные деньги.



19 задержанным вменяется «обращение к членам воровского мира», семи – «поддержка деятельности воровского мира», а еще четырем – «членство».



Заочно обвинения предъявили «вору в законе» Тенгизу Хоперия по кличке «Чинка», а также его подельнику, которые не находятся в Грузии.



