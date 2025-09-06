Появившегося с винтовкой на митинге в Тбилиси оставили в заключении

Тбилисский городской суд отказался отпустить под залог 62-летнего Михаила Лешкашели, задержанного с винтовкой в месте проведения протестной акции. Как передает грузинская служба Радио Свобода, судья согласился с доводами прокуратуры о риске давления на свидетелей и сокрытия обвиняемого.



Лешкашели задержали 2 сентября на проспекте Руставели. МВД Грузии сообщило, что он передвигался среди протестующих с огнестрельным оружием – карабином и 51 патронам. Прокурор говорит, что полиция остановила его, сочтя подозрительным – в 30-градусную жару на прохожем была удлиненная парка.



По данным следствия, в квартире и пригородном доме Лешкашели нашли еще 22 единицы огнестрельного оружия и 810 патронов. Незарегистрированным оказалось только одно ружье. С учетом этого дело переквалифицировали на более мягкую статью, которая предусматривает штраф или до 2 лет лишения свободы.



Лешкашели – русскоязычный. По словам адвокатов, он является гражданином Грузии, но родился и вырос в России. На заседании он пользовался услугами переводчика.



Обвиняемый сообщил, что незарегистрированное ружье принадлежало его покойному отцу-военному и хранилось в доме, как реликвия. «На оружии моего отца даже есть надпись, что оно было подарено ему. Это была награда за службу родине», — сказал он.



В этой связи Радио Свобода обратило внимание на статью о генерал-майоре Владимире Лешкашели в Грузинской советской энциклопедии:

«Владимир Лешкашели — генерал-майор, командир подразделения управления советских войск в Германии (1972-1974), главный военный советник президента Республики Замбия (1980-1982), гл. Заместитель командующего войсками Кавказского военного округа (1982-1991), награжден 3 орденами и 18 медалями.»



Задержанный назвал «ошибкой» то, что оказался с карабином в центре протеста: «Я сделал это не специально, у меня не было злых намерений, и я не стремился совершить преступление».



Адвокаты утверждают, что Лешкашели остановил припарковал машину недалеко от проспекта Руставели, но, поскольку рядом проходила акция, решил не оставлять винтовку в салоне в целях безопасности.



«Он испугался, что, если оставит оружие в машине, кто-то ее взломает, поэтому взял его с собой. Он также специально надел эту охотничью куртку, он часто охотится, и [под ней] спрятал оружие», — сказал адвокат Георгий Кавлашвили.



Юристы также настаивают, что Лешкашели не имеет никакого отношения к протестам. Они осудили попытки предать делу политическую подоплеку.



Причины появления на Руставели ни обвиняемый, ни его адвокаты не разъяснили.



Следствие продолжает экспертизы изъятого оружия и допускает, что обвинение могут ужесточить. Новый глава Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе заявил, что проверяются все версии, включая возможность «спланированной провокации». Он обещал взять дело под личный контроль.





