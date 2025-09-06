Обвинения в принадлежности "воровскому миру" предъявлены 32 лицам

По фактам принадлежности к "воровскому миру", поддержки деятельности "воровского мира", обращения к "вору в законе/члену "воровского мира" прокуратура Грузии предъявила обвинение 32 лицам. Указанную информацию распространяет сама прокуратура.



По сводкам ведомства, в результате следствия, проведенного в МВД Грузии, было установлено, что члены "воровского мира", вместе с лицами, обвиняемыми в поддержке деятельности "воровского мира", по поручению т. н. "вора в законе", пребывающего за рубежом, и самостоятельно, систематически проводили в Грузии "воровские разборки" и рассматривали финансовые споры, существующие между сторонами. Следствием также было установлено, что 20 из обвиняемых для разрешения существующих споров в свою пользу обращались к представителям "воровского мира".



"Одному из обвиняемых обвинение было предъявлено заочно, по части 2-й Прима статьи 223 ("вор в законе" ), в качестве наказания за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы; 4 обвиняемым обвинение предъявлено по части 1-й той же статьи (членство в воровском мире), что предусматривает до 10 лет лишения свободы, 7 лицам обвинение было предъявлено по части 2-й Терция статьи 223 (поддержка деятельности "воровского мира"), что предусматривает до 6 лет лишения свободы, а 20 лицам, одному из них заочно, обвинения было предъявлено по части 1-й Кварта статьи 223 (обращение к "вору в законе/члену "воровского мира"), что предусматривает до 7 лет лишения свободы в виде наказания.



В установленные законом срока прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.



Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику против организованной преступности, и это продолжится и в дальнейшем", - говорится в заявлении.





